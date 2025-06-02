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        Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev yıkıldı, 3 ev ağır hasar gördü

        KIRŞEHİR'in merkeze bağlı Toklumen köyünde meydana gelen sel nedeniyle 1 ev yıkıldı 3 ev hasar gördü, evlere bağlı depolarda zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 02:51 Güncelleme: 02.06.2025 - 02:55
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        Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev yıkıldı, 3 ev ağır hasar gördü
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        KIRŞEHİR'in merkeze bağlı Toklumen köyünde meydana gelen sel nedeniyle 1 ev yıkıldı 3 ev hasar gördü, evlere bağlı depolarda zarar oluştu. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı" dedi.

        Kent merkezine bağlı Toklumen köyünde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası köyün içindeki yollarda sel oluştu. 1 evin yıkılırken, 3 ev ağır hasar görmesi üzerine tahliye edildi. Tarım araçları ise zarar gördü.

        Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu. İl Jandarma, AFAD, Medaş, itfaiye ekiplerinin koordinesinde bölge de çalışma yapılırken, evlerin depolarındaki su tahliye edilmeye çalışıldı.

        'BÖYLE BİR SEL GÖRMEDİM'

        Evi yıkılan vatandaş Aydın Biçer, selde canını zor kurtardığını belirterek, “Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla birlikte hemen kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik zaten, kendimizi kurtarmaya çalıştık. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim. 55 senedir bu evde yaşıyorum, böyle bir sel geldiğini hayatta görmedim" dedi. Evi ve bahçesi zarar gören Bülent Şen ise 20 dakika içerisinde, her şeyin bir anda gerçekleştiğini ve yağışın çok kuvvetli olduğunu söyledi.

        'BİR EVDE ÇÖKME VAR. 3 EV GÜVENLİK NEDENİYLE BOŞALTILDI'

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise, olay yerini ziyaret etti. Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı, çünkü temellerinde bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici, vatandaşlarımız bizim davetimize rağmen köyde kalacaklarını belirttiler. Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespiti yapacağız. Vatandaşlarımıza devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen desteği olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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