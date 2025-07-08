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        Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orman; Kente verilen saniyedeki 801 litre suyun ancak 180 litresi arıtmadan geçiyor

        KIRŞEHİR Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, "Şehre şu an günlük saniyede 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:40
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        Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orman; Kente verilen saniyedeki 801 litre suyun ancak 180 litresi arıtmadan geçiyor
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        KIRŞEHİR Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, “Şehre şu an günlük saniyede 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısım şehir için büyük bir tehlike oluşturuyor” dedi.

        Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında şehirdeki su sıkıntısına değindi. Orman, “Şimdi Kırşehir’de bilindiği üzere bütün sondajlar sıfırlandı, bitti. Gerçekten büyük bir su sıkıntımız mevcut. Bahsedilen su kuyularının da aktif hale getirilmesi bizim arıtma kapasitemizi aşıyor. 289 bin nüfusa hizmet edebilecek saniyede 801 litre su geliyor. Ama biz şu an da sadece bunun 180 litresini arıtmadan geçirebiliyoruz. Su temiz, ben de evimde içiyorum o konuda sıkıntı yok. Bazen kuyular bulanıklaşabiliyor. Bu da tehlike oluşturabiliyor. Biz bunu seçim zamanında da yaşadık. Seçime 3 gün kala bütün sular berbat bir hal almıştı. Bölge müdürümüzle anlaşamadığımız noktada şu ki o kuyuların hepsi çalışırsa hepsini arıtmaya vermek zorundayız. Ancak arıtmalarımız bu yükü kaldıramaz. Şehre şu an günlük saniyede 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısım şehir için büyük bir tehlike oluşturuyor” diye konuştu.

        DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise “Temiz su temininde önemli adımlar atıyoruz. Belediye talep ederse, kendi sorumluluğumuzda bulunan kuyuların bakımını üstlenmeye hazırız. 5-6 tane kullanılmayan su kuyuları mevcut. Bunların 1 tanesini ekiplerimizce analizini yaparak çelik kılıf yöntemiyle mil çıkmasını engelleyerek tamamen berrak çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Kırşehir Belediyesi’ne de aynı işlemi yapalım teklifini ilettik” ifadelerini kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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