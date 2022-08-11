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Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi

AA

Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Topçu Teğmen Mert Düzgün'ün (28) cenazesi, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde toprağa verildi.

Görev yeri olan Şanlıurfa Suruç ilçesinde kanser teşhisi konulan ve 3 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat eden Düzgün'ün cenazesi, karayolu ile memleketi Kırşehir'in Boztepe ilçesine getirildi.

Düzgün için Merkez Çarşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, ailesi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Düzgün'ü ailesi ve yakınları göz yaşı döktü. Düzgün'ün naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yasin Gevrek Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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