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Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi

AA

Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel lezzetler ve el emeği ürünler tanıtıldı.

Cacabey Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, ilçeler ve kooperatiflerin stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

Abdal müzik kültürünün temsilcisi mahalli sanatçılar, açılışta Neşet Ertaş'a ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'in merkez ve ilçeleriyle bir ahi kenti olduğunu belirterek, "Bir hafta devam edecek etkinliklerin ortasındayız. Bugün ilçelerimizin lezzetlerini ve el emeği ürünlerini göreceğiz. Kültürel değerleri, gelenekleri, mutfağıyla çok değerli bir şehirdeyiz. Ahilik değerlerimizi ve şehrimizin tüm değerlerini daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yolculuğu devam ettireceğiz." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de çok güzel etkinliklerle kutlamaların devam ettiğini vurgulayarak, bugün de 6 ilçenin değerlerinin tanıtımının yapılacağını söyledi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise ilçedeki yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla standa getirdiklerini ifade ederek, bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirildiğini, Ahiliğin bereketiyle geldiğini dile getirdi.

Protokol üyeleri, açılışın ardından stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı ve el emeği ürünleri inceledi.

İlçe stantlarında, Akpınar'dan üzüm, pekmez, Kaman'dan ceviz, ceviz sucuğu, bayram kömbesi, pekmez şerbeti, Boztepe'den çörek ve Malya Tarım İşletmesi ürünleri, Çiçekdağı'ndan yufka, bulgur, çörekotu, Akçakent'ten sac kavurma, Mucur'dan kaya tuzu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kooperatif stantlarında ise Kahramanmaraş'tan deri ayakkabı, el çantaları, bakır, Aydın'dan kumaş işleme ürünleri, Mucur'dan takı, Çiçekdağı'ndan ahşap hediyelik eşya ürünleri yer aldı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticisi Ökkeş Akça, Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir Ticaret Müdürlüğünün davetlisi olarak kente geldiklerini, unutulmaya yüz tutan ürünleri sergilemeyi amaçladıklarını anlattı.

Açılan stantlardaki ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dağıtılan sac kavurma nedeniyle Akçakent standında kuyruk oluştu.

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