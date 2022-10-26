Kırşehir'de hayvancılığa destek için meralar ıslah ediliyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, mera alanlarının güçlendirilmesi için ıslah çalışması yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah Projesi" kapsamında Kırşehir'de meraların güçlendirilmesi için çiftçilere destek sağladıklarını ifade etti.

Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerden başlayarak proje ürettiklerini belirten Seçen, bakanlığın onayından sonra köylere Macar fiği ve farklı yem bitkiler tohumu dağıtımını planladıklarını aktardı.

Boztepe ilçesine bağlı Hatunuğlu köyünde meralara ekilmesi amacıyla Macar fiği tohumu dağıtıldığını vurgulayan Seçen, "Hayvancılığın yoğun olduğu köylerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Özellikle meraları ıslaha elverişli köylere öncelik veriyoruz. Amacımız, mera alanlarımızı ıslah ederek ot verimini artırmak." dedi.

Seçen, bu çalışmaları yaparken Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleriyle ortak çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesine bağlı personeller tarafından farklı köylerde Macar fiği ve yem bitkileri tohumları dağıtımına devam edileceğini kaydetti.

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