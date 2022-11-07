Bolu'daki kazada hayatını kaybeden çift Kırşehir'de toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Bolu'da otobüs kazasında yaşamını yitiren çiftin cenazesi Kırşehir'de defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Dursun Çakmak (46) ve Kadriye Çakmak'ın (37) cenazeleri Kırşehir'in Boztepe ilçesine getirildi.

Çakmak çifti için Boztepe Yeni Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakmak çiftinin cenazeleri, ilçe merkezindeki Şehit Yasin Gevrek Mezarlığına defnedildi.

3 çocukları olan Dursun ve Kadriye Çakmak'ın, geçen hafta Boztepe'ye yakınlarını ziyaret için geldikleri, Kocaeli'ne dönüş yolunda otobüs kazasının yaşandığı öğrenildi.

Cenaze törenine Boztepe Kaymakamı Nurettin Yavuz, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan ve vatandaşlar katıldı.

Dünkü kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 32 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.