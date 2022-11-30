MHP Kırşehir İl Teşkilatı iki köye çeşme yaptırdı

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KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, kentte iki köye çeşme hayratı yaptırıldığını bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'de su ihtiyacı bulunduğunu belirledikleri iki köye çeşme hayratı yaptırılmasını sağladıklarını belirtti.

Önemli bir geleneği tekrar hatırlatarak ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıç, çeşme hayratlarına Kırşehir'in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin isimlerinin verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ile başlatılan 'Adım Adım 2023 Köyüm Benim' sohbet toplantılarının anısına köye çeşme hayratı yaptırılması talimatı kapsamında Çiçekdağı'nın Kızılcalı köyünde ilkini gerçekleştirdik. Çeşmemize şehrimizin yetiştirdiği fikir adamı Türk milliyetçisi Prof. Dr. Erol Güngör'ün ismini verdik. İkinci çeşmemiz de Akçakent'in Mahsenli köyünde yapıldı. Burada türbesi de olan Mahsenli Ali Efendi'nin ismini verdik. Çeşmelerin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz."

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