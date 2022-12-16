Kırşehir'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, PKK/YPG operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra yasa dışı yolla yurda giren Suriye uyruklu M.H'nin Kırşehir'de olduğu bilgisi üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir yıl önce yurda giriş yaptığı ve farklı illerde köylerde gündelik işlerde çalışarak kendini gizlediği belirlenen M.H'yi Akpınar ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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