Başkan Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü alanını inceledi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü'nü tamamladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kır-Köy Kampüsü Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" kapsamında hayata geçirdikleri kampüs ve piknik alanını tamamladıklarını ifade etti.

Boztepe yolu üzerindeki kampüsün açılışını bahar aylarında Kırşehir halkıyla yapacaklarını belirten Ekicioğlu, alanda incelemelerde bulunarak son durumunu yerinde gördüklerini aktardı.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda hem dezavantajlı grupların eğitim alarak üretim yapacağını hem de halkın piknik ve mesire alanına kavuşacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir halkının kullanımına sunacağımız Kır-Köy Kampüsü'nde havalar ısındığı zaman vatandaşlarımız piknik alanlarını kullanabilecekler. Şimdi de gelmek isteyen olursa halka açık ve şu anda proje hayata geçmiş durumda. Bunun için projede bütün emeği geçmiş arkadaşlarımıza ve beden işçisi olarak çalışan, projede emek veren emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Projenin hayatiyet kazanmasında Ahiler Kalkınma Ajansından da destek gördük, onlara da teşekkür ediyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.