GÜNCELLEME 4 - Kırşehir'de 12 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobillerdeki Sündüs Y. (65) ve Salih Ü. (85) olay yerinde yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Görkem Y. de (30) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araçlar, çekicilerle olay yerinden götürüldü, yolda trafik bir süre aksadı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Onun dışında başka hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Varacağımız yere geç varabiliriz ama gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlarımız kazanın oluş sebebini araştırıyor. Ancak bir aracın duraklaması ve sisten kaynaklı olduğu anlaşılıyor." dedi.

Öte yandan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bir tır ile bir otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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