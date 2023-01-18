Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Hayvan Pazarı'nın, bazı bölgelerde görülen hayvan hastalığı nedeniyle faaliyete kapatıldığı bildirildi.
Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, merkez ve Boztepe ilçesindeki 2 köyde görülen hayvan hastalığı nedeniyle tedbir alındığı belirtildi.
Sektör temsilcileri, tüccar ve yetiştiricilerin olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kırşehir İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararı gereği tedbir amaçlı geçici olarak Kırşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı kapatılmıştır." denildi.