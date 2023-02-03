Kırşehir'de jandarma ekipleri köyde KADES'ı tanıttı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri, Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerine Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun farklı birimlerinde görev yapan ekipler, Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde açılan Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.

Merkeze gelen ekipler, KADES'in nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağı hakkında bilgi verdi.

Siber bilinçlendirme ve farkındalık ile kolluk uygulamaları hakkında da bilgilendirme yapan ekipler, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.





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