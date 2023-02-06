Kırşehir'de kar ve tipi etkili oluyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yoğun tipi ve kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ve Kırşehir'in çevre illerle bağlantı yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleriyle kenti çevre illere bağlayan yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Mucur ve Akpınar ilçeleriyle Kaman kavşağı ve Türkiye Şoförler Federasyonu Dinlenme Tesisleri önünde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçları durdurarak tuzlama çalışması yapıldıktan sonra sürücülerin ilerlemesini izin veriyor.

Kırşehir-Yozgat kara yolunun Çiçekdağı ilçesi yakınlarında da kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.





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