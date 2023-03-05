Kırşehirli berber, biri öğretmen 2 oğluyla depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de 42 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Ali Satır, biri öğretmen 2 oğluyla kente gelen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor.

Merkez Uzun Çarşı'da dükkanı olan 55 yaşındaki Satır, Ahi Evran Yurdu'nda oluşturulan salonda depremzedelere berberlik ve kuaförlük hizmeti vermeye başladı.

Biri 35, diğeri 25 yaşındaki 2 oğluyla çevredeki yurtlarda kalanlara da yardımcı olan Satır, iş yerinde de aynı hizmeti ücretsiz veriyor.

Ali Satır, AA muhabirine, AFAD ve Türk Kızılaya yardımların yanı sıra mesleği gereği de bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek böyle bir hizmeti başlattığını söyledi.

Elinden geldiğince katkı sunmaya çalıştığını belirten Satır, "Öğretmen oğlum aynı zamanda baba mesleğini devam ettiriyor. Bir oğlum daha var, aynı mesleği yapıyor. Geçen hafta o da geldi, tıraş ettik burada. Araç tutuyorlar, biz de ücretsiz olarak tıraş etmek için geliyoruz buraya. Elimizden geldiğince depremzede arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olsun istiyoruz." dedi.

- "Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Gönüllü olarak yurda geldiğini anlatan Satır, "Bu, depremden sonra dördüncü gelişim. Uzun Çarşı'da iş yerim de var. Oraya da 'Depremzedelere tıraş ücretsizdir' diye yazdım. Boş olduğumuz zamanlarda buraya gelerek ücretsiz tıraş ediyoruz vatandaşları. Her şey para değil. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'dan arkadaşlar gelmiş, biz de 'Yardımcı olalım' dedik. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Ömer Satır da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 9 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yaptığını belirterek, boş zamanlarında babasına yardımcı olduğunu söyledi.

Babasıyla depremzedeleri ücretsiz tıraş ettiklerini dile getiren Satır, şöyle konuştu:

"AFAD'a, Kızılaya maddi yardım yapsak da işimiz gereği nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. KYK yurdundan böyle bir talep geldi. Babam, kardeşim ve ben seve seve koşarak geldik. Depremin dördüncü gününden itibaren depremzedeler, Kırşehir'e gelmeye başladı. O günden itibaren biz de buraya gönüllü olarak geliyoruz. Dükkana da babam yazı astı, depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor. Orada da yardımcı oluyorum."

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