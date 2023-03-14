Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri anaokulu öğrencileri için tanıtım programları düzenledi.

Akpınar ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlıklarında gerçekleştirilen programlarda jandarma ekipleri öğrencilerle yakar top oynayarak yüz boyama etkinliği yaptı.

Öğrencilere jandarma mesleğiyle ilgili bilgilendirme yapıp broşür dağıtan ekipler, çeşitli ikramlarda bulundu.

Balon dağıtılan öğrenciler, jandarma köpeklerinin gösterisini de izledi.

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