Kırşehir'de buzağılara küpe takılmasına devam ediliyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerine bağlı köylerde buzağıların küpelenmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum bünyesindeki veteriner hekimlerden oluşturulan ekiplerin hayvan sağılığına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Boztepe ilçesinde ziyaret eden ekiplerin buzağıları küpeleyerek kayıt altına aldığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın Mucur, Kaman, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, veteriner hekimlerin kayıt altına alınan buzağıların aşılarını da gerçekleştirdiği aktarıldı.

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