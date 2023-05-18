Kırşehir'e TKDK Destek Ofisi binası açılacak

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kırsal alanlarda kalkınmanın teşvik edilerek sürdürülen faaliyetlerden maksimum fayda elde edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'le bir araya geldi.

Türker ve Seçen, Vali Buhara'ya TKDK ve IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) programı ve verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

Buhara, "Kırsal kalkınma programı IPARD kapsamına dahil edilen Kırşehir'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destek Ofisi kuruluyor. TKDK kırsal bölgelere yönelik vatandaşlarımızın daha iyi koşullar altında yaşaması ve faaliyetlerde bulunabilmeleri için sunulan teşviklerdir. TKDK destek oranları, kişilerin veya işletmelerin yapacakları yatırımların büyüklüğüne göre değişmektedir. Kırsal alanlarda kalkınma teşvik edilerek sürdürülen faaliyetlerden maksimum fayda elde edilebilecek. 2023 yılı içerisinde IPARD III program çağrıları yayınlanacak, vatandaşlarımızı bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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