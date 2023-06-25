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Görsel sanatlar öğretmeni, Picasso'nun "üç müzisyen" tablosunu halıya nakşetti

AA

Görsel sanatlar öğretmeni, Picasso'nun "üç müzisyen" tablosunu halıya nakşetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de görsel sanatlar öğretmeni, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "üç müzisyen" tablosunu halıya dokudu.

Görsel sanatlar öğretmeni Gülhan Yükselen, Kırşehir Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde "Sanatı Dokumak" isimli ilk kişisel sergisini açtı.

Geleneksel ve çağdaş dokumalardan 125 eserin yer aldığı sergide, Picasso'nun "üç müzisyen" tablosunun nakşedildiği yün halı dikkati çekiyor.

Yükselen, AA muhabirine, Kırşehir'in dokumacılık kültürünün Osmanlı'ya dayandığını, Mucur yastık halıları ve seccadeleri ile Özbağ halılarının el sanatları tarihinde bilinen önemli eserler olduğunu söyledi.

Halıcılık sanatını gelecek nesillere aktarmak ve buna öncülük etmek amacıyla sergiyi açtığını anlatan Yükselen, "Geleneksel dokumalardan, çağdaş, çarpana dokumalara ve desen tasarımlara, iğne oyasından ahşap boyamaya, Kastamonu yöresel tırnak bağından tasarım örgü çantaya kadar farklı ürünler mevcut. Hepsi günümüzde uygulanan fabrikasyon eserlerin dışında tamamen el emeği göz nuru diyebileceğimiz ve geleneksel yöntemlerle yapılmış çalışmalardır." dedi.

Yükselen, sergide yer alan Picasso'nun "üç müzisyen" eserinin nakşedildiği halıya değinerek, "Bu eser genellikle yağlı boya ya da kara kalemle çizilir. Ben ilk defa bunu kumaş, iplik, doğal yün ve kamış malzemelerini kullanarak gözenekli kasnak üzerine yeniden tasarladım. Bunu farklılaştıran geleneksel yöntemlerle çağdaş sanatın bir arada kullanılması oldu." diye konuştu.

Sergideki diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yükselen, serginin bayram tatili sonuna kadar ziyarete açık kalacağını sözlerine ekledi.

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