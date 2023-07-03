Kırşehir'de kız kardeşini silahla öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kız kardeşini tabancayla öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık G.Ö. ve avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın bu cezasını "haksız tahrik" hükmünü uygulayarak 20 yıla indirdi.

- Olay

G.Ö, 17 Temmuz 2022'de, Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde kız kardeşi F.Ö. ile ailevi nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda tabanca ile ateş F.Ö'yü öldürmüş, ardından polise teslim olup tutuklanmıştı.

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