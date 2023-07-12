Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırşehir'de anız yangınına müdahale sırasında traktörü devrilen çiftçi öldü

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 18:17
        Kırşehir'de anız yangınına müdahale sırasında traktörü devrilen çiftçi öldü

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde anız yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek veren çiftçi, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

        İlçe merkezi ile Eskidoğanlı köyü arasındaki tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yaklaşık bin dönüm araziyi kısa sürede etkisi altına alan yangında, buğday ekili alanlar da zarar gördü.

        Yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçi M.B'nin (55) yönetimindeki traktör, tarla içindeki su kanalına devrildi.

        Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çiftçi, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki köylülerin çabalarıyla söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ablasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
        Ablasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
        Yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
        Yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
        Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet
        Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet
        Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
        Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
        Lise öğrencisine tacizde bulunan servis şoförü: Fiziğinden ve sesinden etkilendim
        Lise öğrencisine tacizde bulunan servis şoförü: Fiziğinden ve sesinden etkilendim
        Kırşehir'de sağanak etkili oldu
        Kırşehir'de sağanak etkili oldu