GÜNCELLEME - Kırşehir'de anız yangınına müdahale sırasında traktörü devrilen çiftçi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde anız yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek veren çiftçi, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçe merkezi ile Eskidoğanlı köyü arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yaklaşık bin dönüm araziyi kısa sürede etkisi altına alan yangında, buğday ekili alanlar da zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçi M.B'nin (55) yönetimindeki traktör, tarla içindeki su kanalına devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çiftçi, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki köylülerin çabalarıyla söndürüldü.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında arpa ve buğday ekili yaklaşık 700-800 dekar alanda ürün zararı meydana geldiği belirtildi.

Yangının kısa zamanda kontrol altına alınarak daha geniş alanlara sirayet etmesinin önüne geçildiği aktarılan açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangınla ilgili idari ve adli tahkikata başlandığı ifade edildi.