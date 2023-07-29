Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırşehir Valisi Buhara, hububat tarlalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:11
        Kırşehir Valisi Buhara, hububat tarlalarını inceledi

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, hasat dönemi öncesi hububat tarlalarında incelemelerde bulundu.

        Buhara, Boztepe ilçesindeki Malya Tarım İşletmesi arazisinde yapılacak hasat öncesi çiftçilerden ve işletme yetkililerinden bilgi aldı.

        İşletmenin bölgeye uygun ve verimli tohumu temin etmek için 19 çeşit buğday, 3 çeşit arpa türünün deneme ekimlerini inceleyen Buhara, bölgeye uygun çeşitlerin ekim alanlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken yarışları yapılacak
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken yarışları yapılacak
        KIRŞEHİR'DE İŞ HANINDA ÇIKAN YANGINDA 9 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
        KIRŞEHİR'DE İŞ HANINDA ÇIKAN YANGINDA 9 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı (2)
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı (2)