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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:38
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutulandı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 84 ekiple kent merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Akpınar ve Çiçekdağı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 5,5 kilogram kubar esrar, 1400 sentetik hap, 94 gram metamfetamin, 15 gram bozai, 200 kök kenevir, 14 gram skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 49 şüpheliden 45'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4'ü hakimlikçe tutuklandı.

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