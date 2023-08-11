Kırşehir'de doğada bulunan yaralı kerkenez kuşu tedaviye alındı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de doğada yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Mucur ilçesi kırsalında vatandaşlar yaralı ve hareket etmekte zorlanan kerkenez kuşu buldu.
Kerkenez'i jandarma ekipleri teslim alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne getirdi.
Şube Müdürlüğündeki veteriner ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından kerkenez kuşunun, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanmasıyla doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.