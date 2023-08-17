Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        "Erciyes'ten Bozkıra Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtımı Kırşehir'de yapıldı

        Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek "Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtımı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Erciyes'ten Bozkıra Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtımı Kırşehir'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR (AA) - Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek "Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtımı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtımda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yarışların Erciyes'ten başlayıp Kapadokya'da devam edeceğini ve Ahiliğin başkenti Kırşehir'de biteceğini söyledi.

        Gençleri sporla kaynaştırmak için yerinde ve güzel yarışlar olacağını vurgulayan Buhara, "Coğrafi ve iklimsel koşulları itibarıyla ilimiz hem amatör hem de profesyonel anlamda bisiklet kullanımına uygun bir şehirdir. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza bisiklet sevgisini aşılamak, daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını teşvik etmek, ilimizin doğal güzellikleri adına bir farkındalık oluşturmak, şehrimizi her bakımdan ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için bu yarışları önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da dağ bisikleti kullanımı ve yarışlarının önemli olduğunu dile getirdi.

        Sokakta yol bisikletinde zaman zaman kazaların sorunlar oluşturduğunu, bu konu da önlemler alınması içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Dünyada da bisiklet turizmi ile ilgili en önemli branşlardan birisi dağ bisikletidir. Kışın kayak merkezleri karla kaplı ama yazın boş kalıyor. O boşluğun doldurulmasında, Erciyes gibi Palandöken gibi, şu anda iki merkezde bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da bütün Alpler'de herkes hafta sonu bisikletini alıyor, dağlarda bisiklet sürüyor. Bizler spor turizminin gelişmesi adına sporun tabana yayılması adına önemli bir organizasyon içindeyiz."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da küresel ısınmanın, çevre ve hava kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini, bisikletin insan sağlığını koruyan ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise sporcuların Cacabey Medresesi, Kaman Japon Bahçesi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Ahi Evran Külliyesi'nde pedal çevireceklerini ifade etti.

        Yarışlar, 24-27 Ağustos tarihlerinde Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de "cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
        Kırşehir'de "cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan ziyaretlerde bulundu
        Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye...
        Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye...
        Kırşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın, askeri bölgeye sıçradı
        Kırşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın, askeri bölgeye sıçradı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı