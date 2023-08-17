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        Kırşehir'de doğada bulunan yaralı saz delicesi kuşu tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:55
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        Kırşehir'de doğada bulunan yaralı saz delicesi kuşu tedaviye alındı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, doğada yaralı halde bulunan saz delicesi kuşu tedavi altına alındı.

        Mucur'a bağlı Kılıçlı köyünde vatandaşlar yaralı halde saz delicesi kuşu buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünce teslim alınan saz delicesinin, Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde veteriner ekiplerce ilk müdahalesi yapıldı.

        Tedavi süreci devam eden saz delicesinin rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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