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        Kırşehir'de kına gecesinde gelin silahla yaralandı

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde kına gecesinde av tüfeği ile açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:01
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        Kırşehir'de kına gecesinde gelin silahla yaralandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde kına gecesinde av tüfeği ile açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin hastaneye kaldırıldı.

        Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yapılan kına gecesinde, tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin M.Y. (28) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine götürülen yaralı daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

        M.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tüfekle ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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