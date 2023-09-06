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        AK Parti'nin Kaman ve Akçakent'te temayül yoklaması tamamlandı

        AK Parti'nin Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde temayül yoklaması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:29
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        AK Parti'nin Kaman ve Akçakent'te temayül yoklaması tamamlandı
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        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Kaman ve Akçakent ilçelerinde temayül yoklamalarını gerçekleştirdi.

        Kaman ve Akçakent'te partililerle bir araya gelerek görüşlerini alan Ünsal ve Çiftçi, ilçe başkanlığı için değerlendirmelerde bulundu.

        Ardından Akçakent Yaylaözü köyünde geçen hafta müstakil evi yanan yaşlı çifti ziyaret eden AK Parti heyeti, kendilerinin talep ve dileklerini aldı.

        Ziyaretleri değerlendiren Ünsal, partinin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek, ilçelere fayda sağlayacak isimleri belirlemeye gayret ettiklerini belirtti.

        Partililerin sorunlarını ve görüşlerini dinlediklerini aktaran Ünsal, "Geçen hafta elektrik kontağından çıkan yangında yaşlı çiftimizin müstakil evi yanmıştı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdur olan ailemizle görüştük, ilgili kurumlar ve bizler elimizden geldiğince destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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