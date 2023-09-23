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        Kırşehir'de 700 bin dekara nohut ekilmesi hedefleniyor

        Nohut üretiminde Türkiye'de ilk 3'te yer alan Kırşehir'de 700 bin dekar alanda üretim hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:15
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        Kırşehir'de 700 bin dekara nohut ekilmesi hedefleniyor
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        Nohut üretiminde Türkiye'de ilk 3'te yer alan Kırşehir'de 700 bin dekar alanda üretim hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen AA muhabirine, il genelindeki 500 bin dekar alanda not üretiminde en büyük payı 250 bin dekarla Kaman ilçesinin sağladığını belirtti.

        Üretilen nohudun depolanması ve paketlenmesine yüzde 50 hibe desteği sunulduğunu aktaran Seçen, bu sene yağışların ve iklim şartlarının iyi olmasıyla bereketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

        Üretimin kesintiye uğramaması, toprağın boş bırakılmaması için nohudun önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Seçen, "Kuru tarım yapılması nedeniyle iki yılda bir üretim yapan bir iliz, nadasa bıraktığımız alanları özellikle nohut ile değerlendirmeye çalışıyoruz. Tohum desteği sağladık. Bu destekle her geçen gün nadas alanlarımızın daraldığını, çiftçimizin üretime devam ettiğini, nohut ekilişinin de arttığını görüyoruz." dedi.

        - Nohutta hedef 700 bin dekar

        Nohudun satışında problem olmadığını dile getiren Seçen şunları kaydetti:

        "Nohut, organizasyon ağı çok iyi kurulmuş alıcısı hazır, talep gören, birim alanda yüksek verim elde edilen, katma değeri yüksek bir ürün. Kırşehir'de 500 bin dekara nohut ekiliyor. Önümüzdeki yıllarda 700 bin dekara kadar ulaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de yöreye en uygun ve hava şartlarına dayanıklı çeşitlerin ekimini gerçekleştireceğiz. Bu sene 70 bin ton civarında olan rekoltemizi inşallah önümüzdeki yıllarda ekili alanların da artmasıyla 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz."

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