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        Kırşehir'de bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:21
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        Kırşehir'de bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ü.Y.T'nin (34) kullandığı 06 FA 0113 plakalı kamyonet, Sarıuşağı Mahallesi'nde Selahattin Ertürk'e ait müstakil evin bahçe duvarına çarptı.

        Ev sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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