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        Kırşehir'de bir evden döviz ve ziynet bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de bir evden döviz ve ziynet bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:08
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        Kırşehir'de bir evden döviz ve ziynet bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de bir evden döviz ve ziynet bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezinde yaşayan G.Ş, yaklaşık 15 gün önce ayrıldığı evine döndüğünde, içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet bulunan çelik kasasının çalındığını fark edip polise başvurdu.

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin çevresi ile kent girişi ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarının 3 bin 500 saatlik görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin Kaman ilçesi Çağırkan köyünde bir bağ evinde kaldığını belirledi.

        Eve düzenlenen operasyonda M.B. ve N.B. gözaltına alındı, kasadaki döviz ve ziynetlerin bir kısmı ele geçirildi.

        Evin bahçesinde toprağı yeni tümsek gören ekipler, kazdıkları alanda, kasadaki diğer döviz ve ziynetleri çuvalla gömülü halde buldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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