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        Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 32. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:39
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        Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 32. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

        Festival kapsamında Atatürk Caddesi'nde ceviz stant alanları üreticilere tahsis edildi.

        Festivalde yarın Cumhuriyet Meydanı'nda resmi açılış programı yapılacak, Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi gezisinin ardından halk konseri düzenlenecek.

        Festival kapmasında 15 Ekim Pazar günü en iyi cevizli baklava yarışması yapılacak, cevizle ilgili panel düzenlenecek, davul zurna ekibi gösteri sunacak.

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