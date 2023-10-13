Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin konser programları iptal edildi Kırşehir'in Kaman ilçesinde yarın başlayacak 32. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin konser programlarının, Filistin-İsrail savaşı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yarın başlayacak 32. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin konser programlarının, Filistin-İsrail savaşı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kaman cevizini tanıtmak ve esnafa katkıda bulunmak amacıyla 14-15 Ekim'de düzenlenen festivalin müzik ve eğlence programlarının, günlerdir şiddetli şekilde devam eden Filistin-İsrail savaşı nedeniyle Kaman Belediye Meclisinin kararıyla iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu durum bizi ziyadesiyle derinden üzmektedir. Bir an önce bu acının son bulması İslam aleminin en büyük temennisidir. Festivalimizin müzik ve eğlence kısmı dışındaki diğer etkinlikleri devam edecektir." ifadesi kullanıldı.