Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kaman Ceviz Festivali başladı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde 32'ncisi düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaman Ceviz Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde 32'ncisi düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        İnce kabuğu ve lezzeti ile marka haline gelen Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen festival dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen korteje, Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Festival kapsamında yılın en iyi ceviz bahçesi sahibi ile yılın cevizli baklava ustalarına ödül verildi.

        Protokol üyeleri, festival alanında stant açan üretici ve esnafı ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'i 3 dilde kınadı
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'i 3 dilde kınadı
        Kırşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kırşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin konser programları iptal edildi
        Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin konser programları iptal edildi
        Kırşehir'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılı...
        Kırşehir'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılı...
        Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
        Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
        2 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 şüphel...
        2 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 şüphel...