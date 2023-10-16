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        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

        Kırşehir'de, jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:14
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        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
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        Kırşehir'de, jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri, anaokulu öğrencileri için tanıtım programları düzenledi.

        Kent merkezindeki 80. Yıl Anaokulunda gerçekleştirilen "Ahi Şehir Kırşehir-Vatansever" temalı etkinlikte jandarma ekipleri, çocuklarla oyun oynadılar, çizgi film izlediler.

        Jandarma mesleğinin tanıtılması, emniyet kemeri kullanımı hakkında tanıtım ve bilgilendirmenin ardından, çocuklarla boyama ve resim yapıldı.

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