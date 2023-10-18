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        Kırşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:17
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        Kırşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

        Ekipler, 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdikleri araçtaki Ş.T. ve F.U'yu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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