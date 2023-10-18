Kırşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Ekipler, 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdikleri araçtaki Ş.T. ve F.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.