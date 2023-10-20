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        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dikildi

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:31
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        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dikildi
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        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dikildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir-Kayseri kara yolu Kılıçözü Sanayi Sitesi yanına oluşturulan ormanlık alandaki fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde oluşturulan Neşet Ertaş Millet Ormanı'nın, geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan olduğunu aktardı.

        Alana, merhum Neşet Ertaş’ın hatırasını yaşatılması için isminin verildiğini vurgulayan Buhara, “Şehrimizi yeşertmeye kararlıyız. Valilik olarak ‘Bozkır yeşeriyor’ mottosuyla ağaçlandırma projesini hayata geçireceğiz. Okullarımızı da bu proje kapsamında daha da yeşillendireceğiz. Yeşil bir çevre için herkese önemli görevler düşmektedir. Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasın başında ağaç gelmektedir. Çevremizi korumak adına herkesi sorumluluk alarak fidan dikmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

        Orman İşletme İl Müdürü Alper Çimen de oluşturulan ormanlık alanla ilgili teknik bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Vali Buhara ve protokol üyeleri ile öğrenciler, alana 100 fidan dikti.

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