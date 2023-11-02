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        KAEÜ Rektörü Karahocagil'den Yerköy Başsavcısı Çetin'e ziyaret

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:08
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        KAEÜ Rektörü Karahocagil'den Yerköy Başsavcısı Çetin'e ziyaret
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Ahi Evran Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Karahocagil, üniversitenin Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu'nun yürüttüğü çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hakkında Başsavcı Çetin'e bilgi verdi.

        Başsavcı Çetin ise Rektör Karahocagil'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin İlter ve Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Baltacı da yer aldı.

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