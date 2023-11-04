Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir’den Mucur’a giden Ö.G. (27) idaresindeki 40 ABC 748 plakalı otomobil, İnanç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Ö.G, olay yerinde hayatını kaybetti.

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