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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:30
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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kırşehir’den Mucur’a giden Ö.G. (27) idaresindeki 40 ABC 748 plakalı otomobil, İnanç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Ö.G, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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