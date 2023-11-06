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        Kırşehir'de öğrenci ve vatandaşlar depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

        Kırşehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, öğrenci ve vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:50
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        Kırşehir'de öğrenci ve vatandaşlar depremi simülasyon tırı ile öğreniyor
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        Kırşehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, öğrenci ve vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Afet Yönetim" programında yaptığı konuşmada, afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bu konuda bilgili olması gerektiğini söyledi.

        Deprem simülasyon tırına özellikle tüm öğrencilerin gelmesini ve deneyimlemelerini isteyen Buhara, şöyle konuştu:

        "Hiçbir şey deneyimin yerini maalesef tutmuyor. Dolayısıyla öğrenci ve vatandaşlarımızın buraya gelerek bizatihi deneyimlemelerini arzu ediyoruz. Arama kurtarma anında hangi araçlar lazımsa burada sergileniyor. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu iş, sadece resmi kurumların değil, hepimizin işidir. Herkesten yüksek hassasiyet talep ediyoruz."

        AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt da etkinlik hakkında bilgi vererek, öğrenci ve vatandaşları meydana davet etti.

        Konuşmaların ardından simülasyon tırında öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

        Uzmanlar tarafından katılımcılara deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı.

        Etkinliğe katılanlar çocuklar da jandarmanın dedektör köpeklerine ilgi gösterdi.

        İki gün devam edecek etkinlikte, AFAD ve ilgili kurumlardan 250'ye yakın personel, araç ve ekipmanlarını tanıtıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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