Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ömrünü tamamlamış okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

        Kırşehir'de uzun yıllardır eğitim yapılan ve yapı ömrünü tamamlamış okul yıkılıp yeniden inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ömrünü tamamlamış okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de uzun yıllardır eğitim yapılan ve yapı ömrünü tamamlamış okul yıkılıp yeniden inşa edilecek.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, Ömerhacılı köyündeki ilkokul binasının yıkılarak yeniden yapılacağını belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyündeki ilkokulun deprem testi sonucu yıkım kararı çıktığını vurgulayan Erkan, "Köyümüzdeki Şehit Nurettin Aslan İlkokulu binası 2023 yılı temel eğitim ek yapım programında yık-yap kapsamına alınmıştır. Yeni okul binası yapımının kısa sürede tamamlanması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okulumuzun Kaman Ömerhacılı köyümüze şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Erkan, binanın yapımı sırasında öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, kentteki yatırımları inceledi
        Sevgilileri öldürüp, nehre atan sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet o...
        Sevgilileri öldürüp, nehre atan sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet o...
        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan otomobilin sürücüsü camdan fırlayıp, tekerin altında kalarak...
        Refüje çarpan otomobilin sürücüsü camdan fırlayıp, tekerin altında kalarak...
        Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı
        Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu