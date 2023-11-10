Kırşehir'de ömrünü tamamlamış okul binası yıkılıp yeniden yapılacak Kırşehir'de uzun yıllardır eğitim yapılan ve yapı ömrünü tamamlamış okul yıkılıp yeniden inşa edilecek.

Kırşehir'de uzun yıllardır eğitim yapılan ve yapı ömrünü tamamlamış okul yıkılıp yeniden inşa edilecek.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, Ömerhacılı köyündeki ilkokul binasının yıkılarak yeniden yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyündeki ilkokulun deprem testi sonucu yıkım kararı çıktığını vurgulayan Erkan, "Köyümüzdeki Şehit Nurettin Aslan İlkokulu binası 2023 yılı temel eğitim ek yapım programında yık-yap kapsamına alınmıştır. Yeni okul binası yapımının kısa sürede tamamlanması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okulumuzun Kaman Ömerhacılı köyümüze şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkan, binanın yapımı sırasında öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını da kaydetti.