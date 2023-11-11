Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni düzenlendi

Kırşehir'de Uluslararası Aşıkpaşa Şiir Şöleni'nin 11'incisi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci olan 12 ve 13. yüzyıllarda Kırşehir'de yaşayan ve yazdığı "Garipname" eseriyle Türk dilinin zengin bir edebiyat dili olduğunu kanıtlayan Aşık Paşa'nın anılması amacıyla düzenlenen şiir şölenine çok sayıda şair ve yazar katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kültür elçileri olarak gördüğü şair ve ozanlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Aşık Paşa'nın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Karahocagil, yaşadığı dönemde Türkçenin öncülüğünü yaptığını ve Aşık Paşa’nın adını taşıyan şiir şöleniyle ilin tanıtıldığını da kaydetti.

Şairler şiirlerini okurken, Kırşehir ve Orta Anadolu yöresine ait türküler de seslendirildi.

Programa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, daire amirleri ile şiirsevenler katıldı.