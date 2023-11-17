Kırşehir'de "Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı" başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) düzenlediği Kırşehir Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı başladı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Filistin'de yaşanan insanlık dramının en kısa zamanda son bulması temennisini dile getirdi.

Çalıştayın önemine değinen Buhara, sağlık bilinci veya sağlık okuryazarlarlığının en çok koruyucu sağlık alanında faydası olacağını anlattı.

Hasta olmadan önceki sürecin, sonraki ve hastane sürecinden daha önemli olduğunu vurgulayan Buhara, "Her şey gerçekleştikten sonra olayın altından kalkmak zihniyetini bırakmalıyız. Hastalanmadan yani 'nasıl hastalığa düşmeyiz' bunun arayışı içinde olmamız gerekiyor. İşte bu da koruyucu sağlıkla alakalı bir durumdur. Sağlık okuryazarlığı sadece doktorların veya sağlık çalışanlarının işi değildir. Tüm devlet kurumları başta olmak üzere hepimizin ortak uğraş alanıdır." diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise sağlıkla ilgili bilgilere doğru şekilde ulaşmanın temel insan hakkı olduğunu anımsattı.

Karahocagil, "Sağlık bilgisine erişimin kolaylaşması, insan ömrünün uzaması sağlık hizmeti sunumunda görülen hızlı değişim dönüşümleri sağlamaktadır. Özellikle pandemi ve deprem gibi toplum sağlığını çok hızlı ve yıkıcı bir şekilde etkilediği yakın zamanda şahit olduğumuz olağanüstü durumlarda sağlık okuryazarlığının önemi çok daha fazla öne çıkmıştır. Bu nedenle toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesine yönelik bireysel ve toplumsal programları yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev ise Türkiye'nin siyasi, ekonomik, insani alanlarda önemli bir rol oynadığını hatırlattı.

Türkiye'nin Gazze halkına verdiği desteğe dikkati çeken Berdyklychev, bölgeye tıbbi malzeme gönderilmesi, Gazze'deki kanser hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesinin dayanışma ve insanlık eylemi olduğunu vurguladı.

Berdyklychev, DSÖ'nin Türkiye ile yaşanan deprem sonrası özellikle kadınlar, çocuklar kronik rahatsızlığı olan kişiler için temel sağlık hizmetlerinin sağlanması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda iş birliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Çalıştay yarın yapılacak panellerin ardından tamamlanacak.