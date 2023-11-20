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        Kırşehir'de soğan ekim alanlarının artması planlanıyor

        Kırşehir'de bu yıl 5 bin dekarda yapılan soğan ekiminin daha geniş alana yayılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:48
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        Kırşehir'de soğan ekim alanlarının artması planlanıyor
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        Kırşehir'de bu yıl 5 bin dekarda yapılan soğan ekiminin daha geniş alana yayılması amaçlanıyor.

        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, AA muhabirine, kuru soğan üretiminde Kırşehir'in alternatif bölge haline geldiğini söyledi.

        Soğan üretiminde Nevşehir, Niğde ve Yozgat gibi illere alternatif olmaya başladıklarını anlatan Toprak, "Kırşehir'de dekara 7 ton civarında ürün alınıyor. Bölgemiz genelinde toprak ve iklim şartlarının avantajlı olması nedeniyle bu sene verimli bir sezon geçti. Kırşehir genelinde yaklaşık 5 bin dekar alanda soğan üretimi yapılıyor. Üretimde verim kaybı yaşanmadı. Bundan dolayı çiftçimiz soğan ekiminden memnun." diye konuştu.

        Toprak, ilerleyen yıllarda üretim kapasitesinin artacağını belirterek, "Kırşehir'de sulanabilir alanlarda alternatif ürün olarak çiftçilere soğanı tavsiye ediyoruz. Özellikle Kaman bölgesinde nohut ve fasulyeden sonra kuru soğan ekimi alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

        Kaman'ın Darıözü köyünde 200 dekara soğan eken Haydar Kanat ise verimden memnun olduğunu, yaklaşık 1500 tonun üzerinde ürün almayı planladığını ifade etti.

        Soğan üretimini 5 yıldır yaptığını ve pazarlamada da sıkıntı olmadığını anlatan Kanat, "En verimli yılım bu sene oldu. 200 dönüm civarında soğan ektim ve dönümünden 7-10 ton soğan beklentimiz var. İnşallah da alacağız." ifadesini kullandı.

        - "Kıraç arazi kapalı sistem sulamayla verimli hale geldi"

        Kanat, bölgede kapalı devre sulama sistemi uygulandığını, kartla okutarak suyu direkt kullandıklarını aktardı.

        Bu sulama sistemiyle yakıt ve işçi maliyetinin kalktığını vurgulayan Kanat, şunları kaydetti:

        "Her yıl burada 1000 dönüm yer ekiliyordu ve suyumuz yetmiyordu. Ama bu yıl 15 bin dönüm üzerinde yer ekildi, halen göletten sulama yapıyoruz. Bu sayede su da israf olmuyor. Bu bölge daha önce kıraç bir araziydi, verim çok olmazdı. Şimdi kıraç arazi kapalı sistem sulamayla verimli hale geldi. Belki daha sonra başka şeyler ekilebilecek. Biz soğan ektik. Su olmasaydı bunları yapamazdık."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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