Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köylerin taleplerini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köylerin taleplerini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara başkanlığında köylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Vali Buhara, oluşturulan komisyon tarafından kent merkezine bağlı köylerin incelemesi tamamlanarak taleplerin tespit edildiğini aktardı.

        Buhara, şunları kaydetti:

        "Köy içi yolların tamiri, kilit parke döşenmesi, çöp konteyner eksikliklerinin giderilmesi, köy yollarının asfaltlanması, köy konaklarının bakımı, sahipsiz başıboş köpeklerin toplatılması, camilerdeki imam eksiğinin giderilmesi gibi konuları ele alıp değerlendiriyoruz. İlçelerimize bağlı köylerin ihtiyaçlarını da tespit etmek suretiyle, o köylerden gelen talepleri ilgili kurumlarımızla birlikte imkanlar dahilinde çözüme kavuşturacağız. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ile ilgili kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafl...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafl...
        Kırşehir'de lise öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Kırşehir'de lise öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı
        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı
        Kırşehir FSK - Serik Belediyespor: 0-1
        Kırşehir FSK - Serik Belediyespor: 0-1