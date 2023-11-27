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        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:30
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        Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı
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        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu, kamu malına zarar verme, güveni kötüye kullanma ve bilişim yoluyla hırsızlık" suçlarından aranan şüpheliler tespit edildi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

        Firariler A.K, F.Y, S.Ü, Ş.K, H.K ve D.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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