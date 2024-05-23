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        GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:29
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        GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
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        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından "terörizm" suçundan kırmızı bültenle aranan, DEAŞ içerisinde sözde üst düzey komutan olarak görev yapan Irak uyruklu H.M.S.K ile sözde asker S.A.İ.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.S.K. tutuklandı. S.A.İ.A ise sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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