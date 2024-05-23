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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı

        ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 şüpheli, Kırşehir'de polis ekiplerin tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:35
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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı
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        ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 şüpheli, Kırşehir'de polis ekiplerin tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polis merkezinde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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