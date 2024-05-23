Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı

ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 şüpheli, Kırşehir'de polis ekiplerin tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polis merkezinde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.