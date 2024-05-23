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        Kırşehir'in farklı konseptteki müzeleri ziyaretçi çekiyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'in farklı konseptteki müzeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:48
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        Kırşehir'in farklı konseptteki müzeleri ziyaretçi çekiyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'in farklı konseptteki müzeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte bulunan Kırşehir Müzesi ve Ahilik Müzesi ile Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, Kırşehir'in de farklı konseptteki müzeleriyle dikkati çektiğini söyledi.

        Ahilik Müzesinin alanında ilklerden olduğunu ifade eden Buhara, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktararak, esnaf ve sanatkarlara ilişkin geçmiş dönem eserlerin burada sergilendiğini söyledi.

        Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin kesişme noktası olduğunu, farklı medeniyetler ve zaman katmanlarından eserler ihtiva ettiğini belirten Buhara, "Orası da Türkiye'de çok farklı bir içeriğe sahip. Yanı başındaki Japon Bahçesi ise Japonya dışındaki en büyük Japon bahçesi olarak biliniyor. Burası Japon hükümetinin yakın ilgisine de mahzar oluyor. Yerli ve yabancı turistlerimiz sık sık ziyaret ediyor." dedi.

        Kırşehir Müzesinin ise çok farklı içeriği bulunduğuna dikkati çeken Buhara, "Kızılırmak Havzası'nda devam eden Kurutlu kazı alanından çıkarılan hayvan iskeletlerinin de sergilendiği bir müzedir. Yaklaşık 8 milyon yıl önce Anadolu'da yaşamış hayvanların iskeletleri mevcut. Zürafaların ya da mamutların atalarını görebiliyoruz. Sırtlan ve benzeri hayvan iskeletleri var." diye konuştu.

        Ahilik Müzesinin 8 ay önce açıldığını, 612 nesnenin sergilendiğini, Kırşehir Müzesinde 2500'den fazla arkeolojik ve etnografik eser ile 6 bin 500'e yakın sikke, 55 fosil bulunduğunu belirten Buhara, Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde arkeolojik eser, sikke, çivi yazılı tablet, mühür gibi objelerden oluşan 5 bin 400'e yakın eser yer aldığını dile getirdi.

        Üç müzenin farklı içerikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini anlatan Buhara, şunları kaydetti:

        "Ahilik Müzesini açıldığı günden bu yana 8 ayda 95 bin kişi ziyaret etti. Yoğun ilgi ile karşılaştı, biz de bundan çok memnunuz. Kırşehir Müzesini 2023 yılı başından bugüne 15 binden fazla kişi ziyaret etti. Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni ise 2023 yılından bu yana 115 bin kişi ziyaret etmiş durumda. Kırşehir'in tanıtımı, Anadolu'nun kadim değerlerinin gelecek nesillere aktarılması, yabancı turistlere gösterilmesi anlamında çalışmaları yılmadan, usanmadan devam ettireceğiz. İnşallah Kırşehir bu anlamda önemli lokasyonlardan biri haline gelecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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