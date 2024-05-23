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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı (2)

        BİRİTUTUKLANDI, DİĞERİ SINIR DIŞI EDİLECEKKırşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelilerinden Irak uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:40
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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı (2)
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        BİRİTUTUKLANDI, DİĞERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelilerinden Irak uyruklu H.M.S.K tutuklandı, S.A.İ.A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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